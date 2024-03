Unbekannte nutzten "Angel" für Fahrrad-Diebstahl in Graz

Mit Seil und Haken haben Diebe in der Nacht auf Mittwoch versucht, vom Dach aus Fahrräder aus einem Fachhandel in Graz-Puntigam zu stehlen. Von oben "angelten" sie die Räder und setzten sie an der Rückseite des Gebäudes wieder ab, erklärte die Polizei am Mittwoch.