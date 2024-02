Immer mehr Rad-Unfälle: So setzen Sie auf mehr Sicherheit

Das Simplon Chenoa mit dem Bosch-CX-Motor ist eine der Optionen im Fahrradhaus F. Dorfinger in Wien 21. Der Carbonrahmen macht es mit 21 Kilogramm zu einem vergleichsweise leichten Bike, die 625 Wattstunden erlauben es, weit über Wien hinaus zu radeln, ohne dabei die Motorunterstützung zu verlieren.

Wer keinen Motor benötigt und auch nicht so viel Budget für ein Rad hat, begibt sich vom Fahrradhaus in die nahe gelegene SCN. Beim dortigen Intersport holt Geschäftsleiter Matthias Repolus k mit gutem Gewissen das Eigenmarken-Fahrrad Genesis Touring 4,3 nach vorne: „Mit diesem Rad kann man sich im Weinviertel ganz gut bewegen und kommt bei guter Physis auch auf die Hausberge von Wien hinauf.“

Mit einer anderen Aktion lockt Johann Rabitsch, der den Verkauf in der Radstation auf dem Hauptbahnhof leitet. In dem gut sortierten Laden arbeiten etliche Menschen in Verkauf und Werkstatt, die hier auf ihr Comeback auf dem regulären Arbeitsmarkt vorbereitet werden sollen.

Für Schnellentschlossene: Rabitsch betont, dass die 600-Euro-Förderung für Falträder nur noch bis Donnerstag, 12 Uhr, beantragt werden kann. Das Förderprogramm des Klimaschutzministeriums und der Wirtschaftskammer läuft dann nach einem Jahr aus.

Da sowohl Händler als auch Kunden den Bonus begrüßen (dieser wird nur in Kombination mit einem Klimaticket oder einer anderen Zeitkarte für Öffis gewährt), könnte es verlängert werden, heißt es. Einen konkreten Termin dafür gibt es aber noch nicht.