Neue Umfrage: Steirische Blaue steuern auf 43 Prozent zu

Die Steiermark ist das einzige Bundesland mit einem FPÖ-Landeshauptmann, Mario Kunasek regiert seit Mitte Dezember 2024 mit der früheren Landeshauptmannpartei ÖVP als Juniorpartner. FPÖ legt noch weiter zu Doch geht es nach einer aktuellen Wahlbefragung, könnte sich die Steiermark sogar noch tiefer blau färben: Stünden jetzt Landtagswahlen an, käme die FPÖ auf 43 Prozent der Stimmen. Bei den Wahlen im November 2024 erzielte sie 34,8 Prozent.

Für die Umfrage im Auftrag der Kronen Zeitung hat das Meinungsforschungsinstitut IFDD in der zweiten Augustwoche 800 Wahlberechtigte befragt, die Schwankungsbreite beträgt 3,5 Prozent. Die FPÖ kann ihren Vorsprung demnach ausbauen und Kunasek den Landeshauptmannbonus für sich verbuchen, laut Studienautor Christoph Haselmayer marschiert die Partei de facto in Richtung absoluter Mehrheit. ÖVP und SPÖ verlieren erneut Koalitionspartner ÖVP dagegen gerät aus dem Tritt: Für die Schwarzen unter Landesparteiobfrau Manuela Khom reicht es laut Umfrage nur noch für 19 Prozent (Wahlen 2024: 26,8 Prozent). Weiter abwärts geht es in der Wahlbefragung auch für die SPÖ unter Max Lercher, sie käme ebenfalls nur noch auf 19 Prozent der Stimmen (2024: 21,4 Prozent). Ein Minus gäbe es demnach auch für die Neos, sie kämen nur noch auf vier Prozent (2024: sechs Prozent).