Traktorabsturz in Liezen: Wildkamera rettet 63-Jährigen

Im Bezirk Liezen ist es am Dienstagabend, dem 21. Juli 2026, bei Heuarbeiten zu einem Traktorunfall gekommen. Ein 63-Jähriger stürzte mit seinem Traktor ab und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Wildkamera löst Rettungseinsatz aus

Gegen 17.00 Uhr wollte der Mann mit seinem Traktor samt Heuwender auf einer steilen Wiese das Heu umkehren. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Traktor ab und überschlug sich mehrmals. Der 63-Jährige wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Durch eine dort montierte Wildkamera wurde der zuständige Aufsichtsjäger auf den Unfall aufmerksam und verständigte die Rettungskräfte.