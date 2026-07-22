Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Steiermark

Traktorabsturz in Liezen: Wildkamera rettet 63-Jährigen

Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Liezen stürzte bei Heuarbeiten mit seinem Traktor ab und wurde ins UKH Linz geflogen.
22.07.2026, 13:17

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein gelber ÖAMTC Hubschrauber fliegt über einem wolkenlosen Himmel.

Im Bezirk Liezen ist es am Dienstagabend, dem 21. Juli 2026, bei Heuarbeiten zu einem Traktorunfall gekommen. Ein 63-Jähriger stürzte mit seinem Traktor ab und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Wildkamera löst Rettungseinsatz aus

Gegen 17.00 Uhr wollte der Mann mit seinem Traktor samt Heuwender auf einer steilen Wiese das Heu umkehren. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Traktor ab und überschlug sich mehrmals. Der 63-Jährige wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Durch eine dort montierte Wildkamera wurde der zuständige Aufsichtsjäger auf den Unfall aufmerksam und verständigte die Rettungskräfte.

Ermittlungen nach NS-Parolen auf Lkw in der Steiermark
A2: Hubschraubereinsatz nach Unfall mit vier Autos

Hubschrauber bringt Verletzten ins UKH Linz

Nach der Erstversorgung wurde der 63-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber C 14 ins UKH Linz eingeliefert. Im Einsatz standen die Polizei, Alpinpolizei sowie Polizeidrohne, die Bergrettung Liezen, das Rote Kreuz, die Feuerwehr Liezen sowie der Notarzthubschrauber. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

Blaulicht Linz
kurier.at  | 

Kommentare