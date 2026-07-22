A2: Hubschraubereinsatz nach Unfall mit vier Autos

Auf der Südautobahn A2 im Gemeindegebiet Ludersdorf-Wilfersdorf (Bezirk Weiz) ereignete sich am Freitagnachmittag, dem 21. Juli 2026, ein Auffahrunfall. Gegen 15.50 Uhr wurden dabei fünf Personen verletzt – eine Frau unbestimmten Grades, vier weitere erlitten leichte Verletzungen. Alle fünf wurden in das LKH Graz eingeliefert.

Stauende übersehen

Ein 82-jähriger Lenker eines polnischen Pkw war auf der A2 aus Richtung Graz kommend in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Bei Straßenkilometer 161,2 dürfte er das Stauende übersehen haben und auf den letzten stehenden Pkw aufgefahren sein.

Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug nach vorne geschleudert, wodurch zwei weitere Pkw in den Unfall verwickelt wurden – insgesamt waren damit vier Fahrzeuge beteiligt. Die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen. Die vier leicht verletzten Personen wurden ebenfalls ins LKH Graz gebracht und konnten nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen werden.

Stundenlange Sperre auf der A2

Der Unfall zog erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich: Die A2 war zwischen 16.25 und 16.40 Uhr in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt – unter anderem, um die Landung des Rettungshubschraubers zu ermöglichen.