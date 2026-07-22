Ermittlungen nach NS-Parolen auf Lkw in der Steiermark

Ein Lkw einer südsteirischen Transportfirma sorgt wegen mutmaßlich rechtsextremer Aufschriften für Ermittlungen. Auf dem Fahrzeug waren unter anderem die Schriftzüge „Arbeit macht frei“, „Führerhaus“ und „Klagt nicht, kämpft“ angebracht. Nachdem der Lkw in Graz fotografiert worden war, wurde Anzeige erstattet. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ermittelt.

Spruch von Konzentrations- und Vernichtungslager

Besonders die Parole „Arbeit macht frei“ gilt als eindeutig mit dem Nationalsozialismus verbunden. Der Spruch befand sich an den Eingängen mehrerer Konzentrations- und Vernichtungslager, darunter Auschwitz.

Nach Einschätzung der Leiterin der steirischen Extremismus-Präventionsstelle „next“, Daniela Grabovac, verharmlose der Slogan die NS-Verbrechen und verhöhne deren Opfer. Je nach Vorsatz könne dadurch der Tatbestand der Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz erfüllt sein.