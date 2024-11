Als dieser sie danach mehrmals noch erreichen wollte, aber nie eine Reaktion von ihr erhielt, meldete er sie am vergangenen Wochenende als vermisst. Polizei und Feuerwehr drangen daraufhin in ihre Wohnung ein und fanden die leblose Frau. Sie dürfte wohl schon vor Wochen eines natürlichen Todes gestorben sein.

Haustiere am Leben

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag einen Bericht der ORF Steiermark bestätigte, befanden sich im Haus der Frau in Frannach in der Gemeinde Pirching am Traubenberg (Bezirk Südoststeiermark) auch einige Haustiere. Diese waren noch am Leben und werden nun von Angehörigen versorgt.