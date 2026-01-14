Stadion-Überraschung in Graz: Sturm und GAK wollen selbst ausbauen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die allmählich unendliche Geschichte um ein neues Fußballstadion in Graz - oder zumindest einen Umbau des bestehenden in Liebenau - hat seit Mittwoch eine weitere Facette. Stadtrivalen Sturm und GAK treten gemeinsam auf Die Präsidenten der Grazer Bundesligaklubs SK Sturm und GAK, Christian Jauk und René Ziesler, präsentierten überraschend einen eigenen Vorschlag - und wollen demnach selbst eines bauen. Und zwar am alten Standort.

Gemeinsam, aber freilich nicht ohne ausreichend große Finanzspritze von Stadt Graz und Land Steiermark. Und nicht ohne großem Zugeständnis der Stadt: Die müsste den Klubs nämlich das Baurecht übertragen. Der Grund, auf sich dem das Stadion befindet, steht nämlich über eine Gesellschaft im Eigentum der Stadt. Und den würde sie kaum veräußern wollen, bliebe also nur die Verpachtung des Baurechts. Billiger als bisheriges Modell Jauk und Ziesler rechneten am Mittwoch vor, dass ihre Variante mit Kosten von 95 Millionen Euro kalkuliert sei. Das wäre um ein gutes Drittel weniger als der Ausbau der nach ihrem derzeitigen Sponsor Merkur Arena genannte Anlage, die in einer Machbarkeitsstudie von folgenden Eckpunkten ausging: Sitzplätze werden von 15.300 auf 20.000 aufgestockt.

Die Gesamtanzahl der Plätze kann durch modulare Steh- und Sitzplätze auf bis zu 25.000 erhöht werden.

Die Kosten werden mit 150 Millionen Euro beziffert.

Entsprechend euphorisch gaben sich die Vertreter des SK Sturm und des GAK denn auch; Ziesler und Jauk sprachen gar von einem "historischen Moment" und schütteln sich vor den Kameras demonstrativ die Hände. Wie sich die Kosten aufteilen sollen Jauk und Ziesler betonten, die Vereine würden gemeinsam 20 Millionen Euro aufbringen. Land Steiermark und Stadt Graz sollen dann jeweils 37,5 Millionen Euro zuliefern. "Die beiden Vereine haben die Absicht, das Stadion gemeinsam zu betreiben und dafür eine eigene Errichtungs- und Betreibergesellschaft zu errichten", beschrieb Ziesler. Vorbilder für dieses Modell wären Rapid in Wien und der LASK in Linz.

Die Stadt Graz wurde von diesem Vorpreschen der Fußballklubs und seiner kurzfristigen Einladung zu einer Pressekonferenz überrascht, steht doch für Donnerstag ohnedies ein weiteres Gespräch mit den Vereinen an. Wie viel die Stadt bisher anbot Bisher hieß es seitens der Stadtpolitik, dass ein Zuschuss von 30 Millionen Euro möglich sei. Die Landespolitiker gaben sich bisher zurückhaltend und nannten keine Summen. Abwartend gab sich auch die Rathauskoalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ nach der Ankündingung der Vereine: Es seien "noch viele Fragen offen, insbesondere, wie der angekündigte Schulterschluss zwischen GAK und Sturm und in weiterer Folge mit Stadt und Land im Detail ausgestaltet werden soll", überlegte KPÖ-Finanzstadtrat Manfred Eber.