Match um Stadionausbau in Graz geht erneut in die Verlängerung

Das Match um den Aus- bzw. Umbau des Grazer Fußballstadions geht erneut in die Verlängerung: Am Mittwoch saßen Stadtregierung sowie Vertreter der Fußballvereine SK Sturm und GAK bei einem weiteren "Stadiongipfel" zusammen, um eine Lösung zu finden. Suche nach "wirtschaftlichen Modellen" Viel Konkretes wurde danach nicht bekannt gegeben, nur so viel: Die "technische Gesamtplanung" sei weitgehend abgeschlossen, hieß es seitens der Stadt Graz. "Die bisherigen Gespräche haben gezeigt, dass wir gemeinsam gut vorankommen", versicherte KPÖ-Finanzstadtrat Manfred Eber. "Nachdem die technischen Grundlagen nun weitgehend geklärt sind, konzentrieren wir uns darauf, tragfähige wirtschaftliche Modelle zu erarbeiten, die den Interessen der Stadt und beider Vereine gerecht werden."

Nun müsse die Finanzierung der Bauinvestitionen auf "eine solide und tragfähige Basis" gestellt werden, zudem brauche es ein "nachhaltiges Betreiberkonzept". Im Fokus stehe die Frage: Wie soll eine künftige Betreibergesellschaft strukturiert sein, um den laufenden Betrieb sicher zu stellen, aber gleichzeitig beiden Vereinen zu erlauben, aktiv bei der Gestaltung mitzureden? Sturm bot Geld und fordert Vermarktungsrechte Zuletzt hatte Sturm den Stadtrivalen GAK mit einem Vorschlag vor den Kopf gestoßen: Präsident Christian Jauk bot an, 30 Millionen Euro für den Ausbau aufbringen zu wollen, falls die Stadt Graz und das Land Steiermark jeweils 40 Millionen Euro aufbrächten. Gleichzeitig reklamierte er aber die Vermarktungsrechte für Sturm. Das wiederum war ein rotes - oder vielmehr schwarz-weißes - Tuch für den GAK, der ebenfalls im Stadion Liebenau, derzeit nach dem Sponsor Merkur Arena genannt, kickt.