Stadion-Dilemma in Graz: Woher kommen 150 Millionen Euro?

So könnte es nach dem Umbau aussehen

Und in Bezug auf das Grazer Vorhaben? "Das Land beteiligt sich selbstverständlich", ließ Landeshauptmann und Sportreferent Mario Kunasek (FPÖ) am Freitag ausrichten.

Was laut Studie gemacht werden müsste

Ohne finanzkräftige Partner ist der Umbau also nicht denkbar - denn es scheint illusorisch, dass die Bundesligisten Sturm und GAK alleine derlei Summen stemmen könnten.

Beim Meister hätte man andere Lösungen gesucht und auch angeboten. Diese Machbarkeitsstudie ist für Sturm nicht umsetzbar - in erster Linie vom finanziellen Aspekt, aber auch vom Zeitfenster. So wolle man auch so kurz wie möglich nach Klagenfurt ausweichen. Demnächst folgen weitere Gespräche bei Sturm, dann wird man andere Optionen bekanntgeben, erfuhr der KURIER aus gut informierten Kreisen.