Stadionumbau: Neues Kapitel in der Grazer Fußballgeschichte

In welchem Umfang wird das in die Jahre gekommene Grazer Fußballstadion in Liebenau um- und ausgebaut?

Eine Frage, die nicht nur die Bundesligavereine SK Sturm und GAK beschäftigt, sondern gleichermaßen auch Fans (die nicht mehr zu Heim-Matches nach Klagenfurt pilgern wollen) und Politik (die öffentliche Hand wird einen Gutteil zu einem Ausbau beitragen müssen).

Die Antwort liegt nun vor: Nach einem halben Jahr Prüfung ist die entsprechende Machbarkeitsstudie fertig.