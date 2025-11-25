Abschied aus der Politik: Letzte Landtagssitzung für Ex-LH Drexler

Nach 25 Jahren war es nun am Dienstag so weit: Da ging für den steirischen Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) die letzte Sitzung im Landtag über die Bühne.

Begonnen hatte er als Abgeordneter, dann hatte er Regierungsfunktionen in Kultur und Gesundheit und wurde im Sommer 2022 nach dem Rückzug von Hermann Schützenhöfer (ÖVP) Landeshauptmann. Nach der verlorenen Wahl im November 2024 zeichnete sich sein Abgang aus der Politik ab. In der Sitzung selbst ging es unter anderem um die Lage der steirischen Wirtschaft, wie die APA berichtet. Werner Amon soll zweiter Landtagspräsident werden Drexler "dient" am Dienstag noch die gesamte Sitzung auch als zweiter Landtagspräsident durch und wird dann vor der Budgetsitzung im Dezember sein Mandat zurücklegen. Die ÖVP schlug Anfang November den früheren Landesrat und jetzigen Abgeordneten Werner Amon (ÖVP) zur Nachfolge als zweiter Landtagspräsident vor.

Drexlers Nachfolgerin als Abgeordnete wird die Oststeirerin Theresia Heil. Sie wird in der Dezember-Sitzung angelobt. Drexler wechselt zum privaten Gesundheitsunternehmen Sanlas. Reformen für steirische Wirtschaft In einer aktuellen Stunde des Landtags wollten die drei NEOS-Abgeordneten von Landesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) wissen, wie es um Reformen für die steirische Wirtschaft stehe, denn diese befinde sich im Sinkflug. Allein, Ehrenhöfer war noch am Weg zurück von einer Delegationsreise nach China, weshalb seine Kollegin Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) Rede und Antwort stand. NEOS-Klubobmann Niko Swatek berichtete von seinen Kontakten mit Wirtschaftsvertretern: Diese würden über hohe Energiepreise, lange Verfahrensdauern und hohe Regulierungsdichte klagen.

Schmiedtbauer stellte die schwierige Lage - in Vertretung von Ehrenhöfer - nicht in Abrede. Sie verwies allerdings angesichts gestrichener Jobs zuletzt bei AVL und voestalpine und dem Autozulieferer Wollsdorf auch auf neue Aufträge für Magna in Graz-Thondorf sowie das neue Siemens Mobility Center. Politik müsse Arbeitsplötze erhalten SPÖ-Abgeordnete Doris Kampus sprach laut APA in einer Reaktion von Beschwichtigungsparolen. Die Steiermark sei ein Industriebundesland, es müsse der Zugang der Politik sein, zum Erhalten der Jobs nichts unversucht zu lassen.