Pflegebonus, Spitalspläne: Proteste in Salzburg und der Steiermark

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Schritt der ÖVP-FPÖ-Landesregierung führt Dienstagnachmittag zur zweiten großen Pflege-Demonstration in der Stadt Salzburg binnen weniger Wochen: Gewerkschaft und SPÖ rufen zum Protest auf, weil die Landesregierung den Pflegebonus streicht. Aus für Pflegebonus Das meint das 15. Monatsgehalt für Menschen in Pflegeberufen; Geld, das eigentlich vom Bund kommt. Doch die Salzburger Koalition will sich das wegen des Spardrucks nicht mehr leisten. Zudem seien die Gehälter in dieser Branche in den vergangenen Jahren um "15 bis 20 Prozent gestiegen", wie FPÖ-Vizelandeshauptfrau Marlene Svazek das Aus begründete.

Salzburg steht mit dieser Entscheidung allein da, kein anderes Bundesland greift den Pflegebonus an. Die Demo beginnt um 17 Uhr, ein Protestzug startet bei der Arbeiterkammer, ein zweiter beim Uniklinikum Salzburg. Die Abschlusskundgebung findet gegen 18.30 Uhr beim Unipark Nonntal statt. Bereits zu Monatsbeginn gab es eine erste Demonstration gegen die Abschaffung des Pflegebonus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/FRIEDRICH NEUMÜLLER Erste Demos gab es bereits zu Monatsbeginn

In der Steiermark ist nicht der Pflegebonus beherrschendes Thema, sondern der neue Spitalsplan. Der "Regionale Strukturplan 2030" , kurz RSG 2030, lässt zwar alle Krankenhäuser bestehen - aber: Manche verlieren ganze Abteilungen, andere wiederum bekommen eine völlig geänderte Struktur. Der Aufschrei aus dem Ausseerland Wo Abteilungen geschlossen werden sollen, kommt es bereits zu Protesten. Das betrifft das Aus der unfallchirurgischen Ambulanz am LKH Bruck an der Mur oder die Schließung der Orthopädie in Bad Radkersburg. Am lautesten ist der Aufschrei aus dem Ausseerland, dessen Bürgermeister und Bürger sich betrogen fühlen, denn: Einen großen Teil ihres Wahlerfolgs hat die FPÖ vor einem Jahr dem Versprechen zu verdanken, dass im Bezirk Liezen alle drei Spitäler - Rottenmann, Schladming und Bad Aussee - erhalten bleiben.