Abschied von der Politik: Neuer Top-Job für Ex-Landeshauptmann

Mitte 2022 wurde der heute 54-jährige Christopher Drexler der Nachfolger Hermann Schützenhöfers als Landeshauptmann und ÖVP-Landesparteichef. Schon zuvor verbrachte er fast sein ganzes Berufsleben in der steirischen Landespolitik.

Im November 2024 allerdings - als er sich erstmals selbst als Spitzenkandidat zur Wahl stellte - konnte er nicht reüssieren. Im politischen Zweikampf mit der FPÖ verlor er haushoch, der Titel des Landeshauptmannes ging verloren.

Führungsposition im Personalbereich

Und jetzt, fast ein Jahr nach der Wahl, will Drexler der Politik ganz den Rücken kehren, wie mehrere Medien berichten. Er werde in der Sanlas-Holding, dem Gesundheitskonzern von Primar Günter Nebel, eine „Führungsposition im Personalbereich“ übernehmen, wird berichtet. Noch vor Jahresende will er den Wechsel vollziehen.