Steirer überwies tausende Euro an "Finanz-Online-Betrüger"

Durch den "Finanz-Online-Trick" hat ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark Geld im fünfstelligen Eurobereich verloren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann im März von Betrügern per SMS einen Link erhalten. Er gab auf einer gefälschten Seite persönliche Daten an. Wenige Tage später rief ihn ein angeblicher Bankmitarbeiter an und sagte, sein Geld sei nicht sicher und er müsse kooperieren. Der Steirer tätigte darum mehrere Überweisungen.