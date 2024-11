"Unsre Wut auf euren Wänden": Grazer ÖVP-Zentrale nach Wahl mit Graffiti besprüht

Nach der verlorenen Landtagswahl in der Steiermark haben offenbar drei Täter die Fassade der Parteizentrale der ÖVP mit Graffiti besprüht.

In der Nacht auf Montag wurde in dunkler Farbe der Schriftzug: "Unsre Wut auf euren Wänden! FCK ÖVP" aufgebracht, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit. Der Hausmeister der Parteizentrale hatte die Worte, die sich über mehrere Meter die Wand entlang ziehen, Montagvormittag entdeckt.