Steiermark: Verkehrskollision in Liezener Westeinfahrt

In der Liezener Westeinfahrt kam es auf der B320 am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein Kleinbus, ein Lastwagen und ein Pkw miteinander kollidierten. Laut Angaben der Kleine Zeitung waren die beteiligten Personen teils so stark eingeklemmt, dass sie von den Feuerwehren Liezen und Wörschach mit Schere und Spreitzer befreit werden mussten.