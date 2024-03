Zug gegen Auto im Bezirk Braunau: Pkw-Lenkerin getötet

Ein Zug ist laut Berichten mehrerer Medien am Donnerstagnachmittag in Schalchen (Bezirk Braunau) gegen ein Auto geprallt. Dabei kam demnach die Pkw-Lenkerin ums Leben. Der Unfall, an dem eine Garnitur der Mattigtalbahn beteiligt war, ereignete sich um 17.00 Uhr auf einem unbeschrankten Bahnübergang. Der Lokomotivführer und die Zuginsassen blieben den Berichten zufolge unverletzt.