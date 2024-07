Steiermark: Motorradlenker starb bei Kollision mit Pkw

Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Weiz ist Freitagabend nahe Stubenberg am See (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit seiner nicht zum Verkehr zugelassenen Motocross-Maschine in einer Rechtskurve auf die linke Straßenseite geraten, gestürzt und gegen den Pkw eines entgegenkommenden 48-jährigen Steirers gekracht.