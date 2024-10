Anwalt starb nach Sturz von Terrasse: Prozess in Graz

Das Opfer war der Nachbar des Ehepaars an einem Badeteich in der Nähe von Graz gewesen. Am Abend des 23. August kam er mit dem Motorboot zu Besuch, angeblich wurde auch einiges an Alkohol getrunken.

Gleichgewicht verloren

Als sich der Besucher verabschieden wollte, verlor er das Gleichgewicht, prallte auf der Terrasse gegen einen Bauzaun und fiel dann hinunter auf die Metallstiege.