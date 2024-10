Steiermark: Drogenlenker überholte Zivilstreife und wurde festgenommen

Ein Drogenlenker, der noch dazu mehrere Hundert Gramm Cannabiskraut in seinem Auto hatte, ist am vergangenen Wochenende einer Zivilstreife in der Südsteiermark ins Netz gegangen: Der Mann hatte den Wagen der Beamten gefährlich überholt und so wurden sie auf ihn aufmerksam. Bei der Kontrolle schlug der Speicheltest gleich auf sämtliche Substanzen an. Sowohl in seinem Auto als auch bei ihm zu Hause wurden mehrere Suchtmittelsorten und -utensilien entdeckt, hieß es am Montag.

Der 38-Jährige hatte die Zivilstreife gegen 21.30 Uhr nahe Perbersdorf in St. Veit in der Südsteiermark auffällig überholt. Die Beamten folgten ihm und hielten ihn für eine Kontrolle an. Rasch kam der Verdacht auf, dass der Mann unter Drogen stehen könnte. Der Speicheltest schlug tatsächlich an und das Ergebnis wurde später auch bei der Blutuntersuchung bestätigt. Den Führerschein war der Lenker damit vorerst los.