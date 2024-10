Drogenfahnder erfolgreich: Speed in Wohnung entdeckt

Ein 25-jähriger Mann hatte in einer Wohnung in Floridsdorf 6,5 Kilogramm Speed gelagert. Dort fanden bereits am Donnerstag die Polizisten auch 3.900 Euro Bargeld und ein wenig Cannabiskraut.

Der Wiener verweigerte die Aussage und wurde in eine Justizanstalt überstellt, so die Exekutive am Sonntag.