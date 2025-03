Wahlen in 284 steirischen Gemeinden: Rollt die blaue Erfolgswelle weiter?

In zwei Gemeinden des Bezirks Liezen können sich zwei Ortsparteichefs bereits jetzt entspannt zurücklehnen, denn sie wissen – sie gewinnen diese Wahlen: In Aich steht nur die ÖVP auf dem Wahlzettel, in Wildalpen ausschließlich die SPÖ. Wenn also heute rund 805.000 Personen in 284 steirischen Kommunen (ausgenommen Graz) die Gemeinderäte wählen dürfen, dann ist dies nur eine der Besonderheiten. Denn keine Partei schaffte es, überall Kandidaturen aufzustellen. Begründet wird das vielfach mit der zunehmenden Schwierigkeit, Leute für die Spitzenkandidaturen zu gewinnen.

Beinahe flächendeckend vertreten ist die ÖVP, sie tritt in 282 Gemeinden an. Die SPÖ kommt auf 267 Kandidaturen, die FPÖ 258, die Grünen 104, die Neos 37 und die KPÖ 34, dazu kommen 72 Namenslisten. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es in der Steiermark keine Bürgermeisterdirektwahl. Die FPÖ-ÖVP-Landesregierung kündigte aber vor Kurzem an, sie eventuell ebenfalls einführen zu wollen. Apropos Blau-Schwarz: Auch wenn Kommunalwahlen unter eigenen Spielregeln ablaufen, werden sie dennoch als Gradmesser für die Parteiobleute gesehen.

FPÖ stellt derzeit keinen Bürgermeister Die FPÖ unter Landeshauptmann Mario Kunasek will ihre Erfolgswelle nicht bei Gemeinderatswahlen brechen lassen, nachdem sich die Steiermark 2024 sowohl bei EU-, Nationalrats- und auch Landtagswahlen blau einfärbte. Ein Plus wird aber heute jedenfalls herausschauen, denn die FPÖ startet von einem niedrigen Niveau (2020: 8,2 Prozent) und hat heuer so viele Kandidaturen wie nie zuvor. Die FPÖ haderte allerdings damit, noch keinen Bürgermeister zu stellen. Der Koalitionspartner ÖVP dagegen will die Vormachtstellung als Bürgermeisterpartei nicht verlieren: 47,2 Prozent fuhren die Schwarzen 2020 ein, in 177 Gemeinden gab das gleich einmal absolute Mehrheiten. Die SPÖ – im Land erstmals seit 1945 in Opposition – versucht, ihre Bastionen halten – die Städte: Von Bruck an der Mur, Kapfenberg und Knittelfeld in der Obersteiermark bis Deutschland im Westen oder Weiz im Osten regieren rote Stadtchefs. Insgesamt erzielte die SPÖ vor fünf Jahren 31,9 Prozent.

Neue Führungsfiguren bei ÖVP und SPÖ Doch sowohl ÖVP als auch SPÖ stehen unter neuer Führung: Manuela Khom übernahm die ÖVP im Dezember von Christopher Drexler, Max Lercher die SPÖ von Anton Lang. Spannend wird das Ergebnis auch in jenen Gemeinden, die mit dem Leitspital Liezen zu tun hatten: Der Spitalsneubau in Stainach-Pürgg, der jahrelang von Schwarz-Rot forciert und nun von Blau-Schwarz gestoppt wurde, brachte der FPÖ bei den Landtagswahlen im November 2024 Rekordergebnisse in den schwarz regierten Rottenmann, Bad Aussee und Schladming. Die Krankenhäuser dort sollten nämlich für den Bau geschlossen werden. Die meisten der mehr als 1.100 Wahllokale schließen zu Mittag, nur eine Gemeinde hat bis 14.30 Uhr geöffnet. Die Wahlbehörde veröffentlicht aus dem Grund erst danach die Ergebnisse aller 284 Orte.