Was von der ersten Wahl unter Blau-Schwarz zu erwarten ist

Im Vergleich zu 2020 gibt es heuer also neue politische Vorzeichen. Die FPÖ ist seit den Wahlen am 24. November stimmenstärkste Fraktion im Landtag und Landeshauptmannpartei. Die ÖVP nahm dagegen erstmals seit 2015 wieder nur als Juniorpartner in der Landesregierung Platz und hat in den vergangenen fünf Jahren zwei Mal den Chef gewechselt: Schützenhöfer übergab im Juni 2022 an Christopher Drexler, der im Dezember 2024 nach verlorener Landtagswahl Manuela Khom Platz machte.

Die SPÖ sitzt das erste Mal seit 1945 überhaupt in Opposition und hat mit Max Lercher ebenfalls einen neuen Vorsitzenden. Auch wenn FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek und seine Stellvertreterin, die geschäftsführende ÖVP-Obfrau Khom, sowie SPÖ-Landesparteichef Lercher nicht direkt selbst zur Wahl stehen – die Kommunalwahlen am 23. März werden automatisch auch als erster Gradmesser ihrer Politik gelesen.