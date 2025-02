10 Jahre Gemeindefusionen: Das Land sah plötzlich anders aus

Bürgermeister von ÖVP und SPÖ, die sich in Bürgerinitiativen zusammentaten und Unterschriften sammeln ließen.

Und so gemeinsam gegen die Pläne ihrer eigenen Landesparteichefs aufmuckten, die ihnen so gar nicht passten, "Freiwilligenprämie" hin oder her: Vor zehn Jahren reduzierte sich die Anzahl der steirischen Gemeinden drastisch, mit 1. Jänner 2015 gab es nur noch 287 statt 542.