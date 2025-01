Landesregierung in Klausur: Was nun auf die Steiermark zukommt

Zuletzt ging die steirische Landesregierung im Mai 2024 in Klausur , Ende dieser Woche ist es wieder so weit.

Die Klausur von Blau-Schwarz beginnt am kommenden Freitag, man zieht sich in die Südsteiermark zurück und bleibt bis Samstag.

Was beschlossen werden soll

Was dort vereinbart werden soll, will die FPÖ-ÖVP-Regierung Samstagvormittag bekanntgeben, "Leuchttürme" sollen es jedenfalls sein, wie es am Dienstag hieß. Im Grunde reicht aber schon ein Blick ins mehr als 100 Seiten dicke Koalitionspapier, um die Prioritäten abzulesen.