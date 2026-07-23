Wilder Unfall: Traktorreifen traf entgegenkommendes Auto

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag auf der B74 bei der Ortseinfahrt von St. Martin im Sulmtal ereignet. Während der Fahrt verlor ein Traktor einen Hinterreifen. Dieser rollte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw.

Die Lenkerin des Autos wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie war nicht im Fahrzeug eingeklemmt und konnte dieses selbstständig verlassen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr St. Martin i. S. Pkw wurde schwer beschädigt

Nach der Erstversorgung durch die Feuerwehr wurde sie vom Rettungsdienst ins Landeskrankenhaus gebracht.