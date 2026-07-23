Wilder Unfall: Traktorreifen traf entgegenkommendes Auto
Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag auf der B74 bei der Ortseinfahrt von St. Martin im Sulmtal ereignet. Während der Fahrt verlor ein Traktor einen Hinterreifen. Dieser rollte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw.
Die Lenkerin des Autos wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie war nicht im Fahrzeug eingeklemmt und konnte dieses selbstständig verlassen.
Nach der Erstversorgung durch die Feuerwehr wurde sie vom Rettungsdienst ins Landeskrankenhaus gebracht.
Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin im Sulmtal sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die Versorgung der Verletzten. Anschließend montierten die Einsatzkräfte den verlorenen Reifen wieder am Traktor, der seine Fahrt danach fortsetzen konnte. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.
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