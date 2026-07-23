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50 Meter über Wiese: Alkolenker kracht in Gegenverkehr
Ein 24-jähriger Grazer wurde bei einem Unfall auf der B145 schwer verletzt. Verursacht wurde der Zusammenstoß von einem stark alkoholisierten Lenker.
Ein stark betrunkener 26-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag einen schweren Autounfall in Bad Mitterndorf im obersteirischen Bezirk Liezen gebaut.
Zuerst kam er einmal rechts und dann links von der Salzkammergutstraße (B145) ab, fuhr rund 50 Meter weit über eine Wiese und dann zurück auf die Fahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 24-jährigen Grazers. Anrainer bemerkten den Unfall und riefen die Rettung, so die Polizei.
Der 24-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und von der Crew des Notarzthubschraubers ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. Der 26-Jährige erlitt leichtere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Bad Ischl gebracht. Der Alko-Test ergab eine schwere Alkoholisierung.
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