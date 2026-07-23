50 Meter über Wiese: Alkolenker kracht in Gegenverkehr

Ein stark betrunkener 26-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag einen schweren Autounfall in Bad Mitterndorf im obersteirischen Bezirk Liezen gebaut.

Zuerst kam er einmal rechts und dann links von der Salzkammergutstraße (B145) ab, fuhr rund 50 Meter weit über eine Wiese und dann zurück auf die Fahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 24-jährigen Grazers. Anrainer bemerkten den Unfall und riefen die Rettung, so die Polizei.