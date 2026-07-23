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Steiermark

Goldketten vom Hals gerissen: Zwei betagte Grazerinnen überfallen

Zwei unterschiedliche Täter dürften mit der gleichen Masche vorgegangen sein. Ein Zusammenhang wird vermutet.
23.07.2026, 11:20

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Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

Zwei betagte Grazerinnen sind am vergangenen Wochenende tagsüber auf offener Straße beraubt worden. In beiden Fällen hatte es der Täter jeweils auf die Goldkette am Hals des Opfers abgesehen. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen. Aufgrund ihrer Beschreibungen geht die Polizei von zwei unterschiedlichen Tätern aus, die aber möglicherweise wegen der ähnlichen Vorgehensweise sowie der zeitlichen und örtlichen Nähe in Zusammenhang stehen könnten, hieß es am Donnerstag.

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Als erstes wurde eine 81-Jährige gegen 11.20 Uhr in einem Innenhof der Wilhelm-Raabe-Gasse im Bezirk Geidorf überfallen. Der Täter ist dem Opfer zufolge etwa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und „schlaksig“. Er trug kurze schwarze Haare und einen markanten schwarzen Schnurrbart. Seine Hautfarbe sei etwas dunkel gewesen und er sprach offenbar Deutsch mit ausländischem Akzent. Der Mann trug ein blaues Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln, eine beige Bermudahose und weiße Sportschuhe.

Hinweise aus der Bevölkerung erbeten

Keine fünf Stunden später und nur rund zwei Kilometer entfernt wurde eine 88-Jährige im Bereich Schrödingerstraße/Mariengasse im Bezirk Lend überfallen. Der Täter wurde als etwa 27 Jahre alt und etwa 1,77 Meter groß beschrieben. Er sei ebenfalls schlank und habe kurze, dunkle bis rötliche, lockige Haare. Außerdem hatte er einen rötlichen Vollbart sowie ebenfalls eine etwas dunklere Hautfarbe. Er sei gepflegt aufgetreten, hatte unter anderem eine beige lange Hose an und sprach ebenso Deutsch mit ausländischem Akzent.

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Die Staatsanwaltschaft Graz ließ Phantombilder veröffentlichen und erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. Sowohl mögliche Zeugen als auch Angaben zum Aufenthaltsort der Verdächtigen sind hilfreich. Hinweise werden beim Kriminalreferat Graz unter der Telefonnummer 059133/65-3333 entgegengenommen.

Graz
Agenturen  | 

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