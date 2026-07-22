Murtal: Technischer Defekt führte zu Gebäudebrand

Nach dem Brand eines Wirtschaftsgebäudes in St. Marein-Feistritz im steirischen Murtal steht die Ursache des Feuers nun fest: Ein technischer Defekt an einer stromführenden Leitung dürfte das Gebäude in der Nacht auf Sonntag, den 19. Juli 2026, in Brand gesetzt haben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Kriminalamt und Sachverständige klären Ursache

Beamte des Landeskriminalamtes Steiermark ermittelten gemeinsam mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Brandursache. Demnach dürfte ein technischer Defekt an einer stromführenden Leitung das Feuer ausgelöst haben. Das Wirtschaftsgebäude wurde dadurch schwer in Mitleidenschaft gezogen.