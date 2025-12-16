Demo in Graz: Protest gegen blau-schwarze Spitalspläne

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Seit der Präsentation des Regionalen Strukturplans Gesundheit (RSG 2030) macht sich in den steirischen Regionen Unmut über die Pläne breit. Am Dienstag haben in Graz laut Polizei geschätzt 500 Menschen dagegen demonstriert und sind vor die Grazer Burg - dem Amtssitz des steirischen Landeshauptmanns - gezogen. Die Protestierenden kamen vorwiegend aus dem Ausseerland und Bad Radkersburg, wo gravierende Änderungen anstehen. Am Freitag soll der Strukturplan beschlossen werden.

Laut Plan bleiben zwar die drei Spitalsstandorte im Bezirk erhalten, allerdings mit Veränderungen bei der Struktur und dem Angebot der Standorte, was zu einer höheren Auslastung und Optimierung der Patientenströme beitragen soll. So soll der bisherige Standort Bad Aussee (Bezirk Liezen) zu einem Zentrum für ältere Menschen mit einem Departement für Akutgeriatrie und Remobilisation weiterentwickelt werden, und eine internistische Ambulanz geführt werden. Das reicht allerdings so manchen in der Bevölkerung in Bad Aussee nicht. "Den Wahlversprechen geglaubt" "Wir fühlen uns nicht gehört und wir fordern eine Interne Abteilung mit eigenem Primariat, den Erhalt der Unfallchirurgie mit Orthopädie, den Erhalt des Notarztstützpunktes, die Entlastung des Rettungsdienstes und die Sicherung der Arbeitsplätze", hielt Herbert Angerer, Sprecher des Forum "Pro LKH Bad Aussee" gegenüber der APA fest. "Wir sehen uns als die großen Verlierer in der Spitalsdebatte, da der Standort praktisch ganz heruntergefahren werden soll. Damit sind wir nicht einverstanden und dagegen demonstrieren wir", so Angerer. "Viele haben den Wahlversprechungen, dass alle Standorte erhalten und weiterentwickelt werden, geglaubt, jetzt stehen wir vor ganz anderen Tatsachen", machte sich der Bürgermeister von Altaussee, Gerald Loitzl seinem Ärger Luft.

Auch aus Bad Radkersburg kamen etliche Demonstrierende angereist. Sie wollten die Schließung der Orthopädie und ihre Verlagerung nach Deutschlandsberg nicht hinnehmen. "Das ist unrealistisch" "Von den rund 280 Arbeitsplätzen sind rund 100 gefährdet. Es ist nicht so einfach, dass die Mitarbeitenden einfach nach Deutschlandsberg auspendeln, viele kommen aus Slowenien, einige Anästhesisten sogar aus Kroatien. Sie müssten täglich eine zusätzliche Anreise von eineinhalb Stunden in Kauf nehmen. Das ist unrealistisch, dass das funktionieren wird", hob Betriebsrat Paul Fischer hervor. "Das Krankenhaus ist neu, wir haben eine Auslastung von 85 Prozent, machen 2.400 Operationen, das sind 10 bis 15 pro Tag und operieren sogar freitags oft bis 19 Uhr. Wir verlangen, dass die Schließung aus dem RSG herausgestrichen wird, so Fischer weiter.