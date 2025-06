Kontroversen in der steirischen Landespolitik, da der Kommissionsbericht nicht veröffentlicht wurde, aber Details über Medien durchsickerten.

Nach Absage für Leitspital Liezen: Was steckt hinter "Plan B"?

Ein geleakter Kommissionsbericht schlägt vor, das LKH Rottenmann zum Leitspital zu machen, während Bad Aussee und Schladming Abstriche hinnehmen müssen.

Opposition und Grüne kritisieren die mangelnde Transparenz und fordern die Offenlegung des Berichts.

Das Leitspital Liezen beziehungsweise der von der FPÖ-ÖVP-Koalition forcierte "Plan B" anstelle des Neubaus sorgt erneut für gewaltigen Wirbel in der steirischen Landespolitik. Denn der Bericht einer von der Regierung eingesetzten Kommission scheint fertig zu sein - bloß wird er nicht veröffentlicht.

Bekanntlich war das Aus für den Neubau eines Krankenhauses in Stainach-Pürgg eine Wahlkampfforderung der FPÖ, die nach deren Sieg bei den Landtagswahlen im November 2024 umgesetzt wird. Die Freiheitlichen wollen - wie Grüne, KPÖ und Neos im Landtag - die drei bestehenden Krankenhäuser im Bezirk Liezen erhalten. Koalitionspartner ÖVP, bis zu den Wahlen vehementer Verfechter des Projekts, schwenkte um und zieht nun bei der Suche nach "Plan B" mit.

Am Freitag jedoch wurde Auszüge aus dem Kommissionsbericht über "Plan B" medial bekannt, ehe der Landtag informiert wurde. Was im Papier steht Laut Kleiner Zeitung soll demnach das bisherige LKH Rottenmann zum neuen Leitspital werden; große Ausbaupläne seien in dem Papier aber nicht erkennbar. Das Krankenhaus in Schladming würde ebenfalls Abstriche hinnehmen müssen - so bliebe es erhalten, aber ohne Geburtenstation. Massiv abgespeckt würde das Spital in Bad Aussee: Es soll seine Chirurgie verlieren und zur Akutgeriatrie bzw. einem Primärversorgungszentrum umgerüstet werden.

Bei der Opposition stößt das Bekanntwerden der Pläne naturgemäß auf wenig Freude: ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl lasse "jegliche Transparenz vermissen", kritisiert SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz: "Eine solche Heimlichtuerei hat es noch bei keinem politischen Thema in der Steiermark gegeben." "B wie Blendung der Bevölkerung" Er kündigt eine dringliche Anfrage an den ÖVP-Landesrat in der nächsten Landtagssitzung an: "Das 'B' im Plan B der Landesregierung steht für die Blendung der Bevölkerung", kommentierte Schwarz.

Auch inhaltlich zerpflücken die Roten, die als Regierungspartei bis Ende 2024 das Leitspital Liezen in Stainach-Pürgg mit der ÖVP vorangetrieben haben, den nun bekannt gewordenen Inhalt der Studie. "Wenn Plan B darin besteht, den Standort Bad Aussee als Spital zuzusperren, Schladming teilweise zuzusperren und in Rottenmann ein neues Türschild 'Leitspital' anzubringen, dann ist die Gesundheitsversorgung im größten steirischen Bezirk massiv gefährdet", betont Schwarz. "So kann es nicht funktionieren und das werden wir in dieser Form nicht akzeptieren."