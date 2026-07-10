Größter Spitalsträger der Steiermark bekommt neuen Chef

Die steirische Landesregierung hat mit 1. Oktober 2026 einen neuen Vorstandsvorsitzenden der Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) bestellt. Erich Schaflinger folgt damit auf Gerhard Stark als Geschäftsführer des größten Gesundheitsunternehmens der Steiermark. Der Vertrag ist auf fünf Jahre befristet, wie am Freitag vom Büro von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) bekanntgegeben wurde.

Der Beschluss war am Donnerstag auf Antrag von Kornhäusl in der Sitzung der Landesregierung erfolgt. Stark hatte 2025 angekündigt, seine Funktion mit Herbst 2026 zurückzulegen. Bester Kandidat im Hearing Der Posten wurde ausgeschrieben und in einem mehrstufigen Auswahlverfahren besetzt. Schaflinger, derzeit Ärztlicher Direktor des LKH Hochsteiermark, ging aus dem Hearing im Juni als bester Kandidat hervor. Der Vertrag mit Ulf Drabek als zweitem Geschäftsführer läuft unberührt bis zum Ende der Befristung 2028 weiter. Die durch den Wechsel von Schaflinger in die KAGES-Geschäftsführung entstandene Vakanz am LKH Hochsteiermark wird durch eine Ausschreibung neu besetzt.