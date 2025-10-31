Mitten in die Debatte rund um tragische Todesfälle in einigen österreichischen Spitälern oder zu später Ankunft von Notärzten platzt ein Bericht des Landesrechnungshofes Steiermark: Die Expertinnen und Experten durchleuchteten die landeseigene Spitalsholding - und sparten nicht mit Kritik.

Was kritisiseren die Experten?

"Kleinteilige Strukturen, unverhältnismäßige Kosten, fehlendes Maßnahmenkonzept im Personalbereich, gekoppelt mit einer realititätsfernen Personalbedarfsermittlung": Die Prüferinnen und Prüfer des Rechungshofes um Direktor Heinz Drobesch machten in dem am Freitag veröffentlichten Bericht deutlich, wie sie die Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) bewerten.