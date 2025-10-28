Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eine 63-Jährige, die nach einem Sturz am Traunstein in Oberösterreich schwer verletzt ist und im Spital versorgt werden muss. Doch der Schockraum des nächstgelegenen Spitals Gmunden war belegt - die Frau wurde nach Wels geflogen, wo sie ihren Verletzungen erlag. Ein Mann in Salzburg, der - wie jetzt bekannt wurde - im März nach einem Riss der Aorta stundenlang auf eine Not-Operation gewartet haben soll - vergeblich. Der 79-Jährige starb.

Und jene 55-jährige Patientin in Oberösterreich, die wegen eines Einrisses in der Hauptschlagader sofort operiert werden musste. Aber in keinem dafür spezialisierten Krankenhaus findet sich Platz für sie, obwohl die Mitarbeiter des erstversorgenden Spitals in Rohrbach andere Häuser telefonisch abklappern. "Das macht etwas mit den Behandlern" "Das hat auch einen menschlichen Aspekt", überlegt die steirische Patientenanwältin Michaela Wlattnig, sie ist auch Sprecherin der Patientenanwälte Österreichs. "Die Ärzte bemühen sich, das Team macht alles richtig. Und dann stirbt die Patientin vor Ort. Das macht etwas mit den Behandlern."

Bei Notfällen muss man organisieren und improvisieren. von Patientenanwältin Michaela Wlattnig

Die Fälle, die in den vergangenen Tagen bekannt wurden, erschrecken und lassen das österreichische Spitalssystem in Schieflage erscheinen. Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) lädt für kommende Woche die Landesspitalsreferenten zu einer Gesprächsrunde. "In Dramatik außergewöhnlich" In der Gesundheitsholding Oberösterreich bemüht man sich um Klärung, speziell des Falles der 55-jährigen Patientin aus Rohrbach: "Aus ärztlicher Sicht war die Situation äußerst herausfordernd. Der Krankheitsverlauf war in seiner Dramatik außergewöhnlich und entwickelte sich schneller, als die medizinischen Maßnahmen zur Rettung der Patientin umgesetzt werden konnten", teilte Geschäftsführer Franz Harnoncourt Montagabend mit. Man arbeite "an einer vollumfänglichen Aufarbeitung".

Die Umstände werfen aber auch die Frage auf, ob es nicht ein zentrales Spitalsbettenmanagement braucht; eines, wo etwa die Verfügbarkeit der rund 2.500 Intensivbetten in ganz Österreich auf Knopfdruck erkennbar ist? Michaela Wlattnig, Sprecherin der Patientenanwälte Österreichs, mahnt jedoch, die Anforderungen an Spitäler nicht zu vermischen. "Die Fälle in Oberösterreich waren, so weit sie mir bekannt sind, absolute Notfälle. Doch jeder Notfall braucht seine eigene Versorgung." Kaum vergleichbar Im Fall der Herzpatientin aus Rohrbach wäre es um eine Behandlung in einem Herzzentrum mit einem hochspezialisiertem Ärzte- und OP-Team sowie anschließender Intensivpflege gegangen. Bei der verunglückten Wanderin seien Schockraum und Unfallchirurgie von Nöten gewesen. "Bei Notfällen muss man organisieren und improvisieren. Das gehört zum täglichen Geschäft und funktioniniert üblicherweise gut", betont Wlattnig.