Kein Platz im Spital: Wanderin nach Unfall am Traunstein verstorben

Der Fall einer 55-jährigen Frau in Oberösterreich, die starb, weil kein auf Herzchirurgie spezialisiertes Spital Platz hatte, sorgt derzeit für Aufsehen. Wie die Kronen Zeitung am Montagabend berichtet, könnte nun ein weiterer Todesfall für Aufregung sorgen. Dem Bericht zufolge soll eine 63-jährige Wanderin aus Bayern am Mittwoch am Traunstein abgestürzt sein. Zwei Bergsteiger entdeckten die Frau, die 50 bis 70 Meter unterhalb des Wanderpfades gelegen sein soll. Die beiden verständigten unverzüglich die Bergrettung.

Frau hätte nach Gmunden fliegen sollen, doch dort war kein Platz "Der Notarzt hat sich auch oben am Berg schon bemüht, aber für die eigentliche Erstversorgung, hätte die Frau ins Krankenhaus nach Gmunden geflogen werden sollen, bevor sie nach Wels fliegen hätte sollen", so der Ortsstellenleiter der Bergrettung Gmunden, Stefan Oberkalmsteiner zur Krone. Doch das Klinikum in Gmunden erteilte dem Plan eine Absage. Der Schockraum sei belegt, so das Klinikum. Die Frau wurde dementsprechend noch vor Ort erstversorgt und danach nach Wels geflogen, wo die 63-Jährige am Freitag ihren Verletzungen erlag. "Dass wir einen Notfallpatienten nicht ins Spital bringen konnten, weil der Schockraum belegt war, habe ich so noch nicht erlebt“, so Oberkalmsteiner.