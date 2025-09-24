Polizei ermittelt: Betrug mit Spenden nach Amoklauf in Graz?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Rund um einen Spendenaufruf für Hinterbliebene des Amoklaufs von Graz ist nach Recherchen des Nachrichtenmagazins Profil Betrugsverdacht aufgekommen. Es geht um mehr als 37.000 Euro, die auf der Plattform "GoFundMe" von einer angeblichen Hinterbliebenen gesammelt worden sind. Laut den Recherchen von Profil in Kooperation mit Datum soll es sich aber um eine Betrügerin handeln. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte am Mittwoch Ermittlungen.

In dem Artikel, der am Mittwoch veröffentlicht worden ist, wird der Frage nachgegangen, wer hinter dem Spendenaufruf mit dem Namen "Amoklauf Graz - Hilfe für Hinterbliebene und Betroffene" steckt. Steckt Betrügerin dahinter? Seit dem 11. Juni sind exakt 37.262 Euro von 623 Personen oder Organisationen gespendet worden - zuletzt erst Anfang September. Wie die Recherchen des Nachrichtenmagazins ergeben haben, dürfte die Organisatorin des Spendenaufrufs in Wahrheit keine Hinterbliebene sein, sondern eine amtsbekannte Betrügerin. Profil hat sie am Tag vor der Veröffentlichung mit den Vorwürfen konfrontiert, sie soll aber alles abgestritten haben.

Vom gesammelten Geld sollen laut den Recherchen gerade einmal 2.126 Euro an tatsächliche Hinterbliebene - teils dubios in Form von Bargeld in Umschlägen - übergeben worden sein. Wo der Rest des Geldes geblieben ist, ist offenbar unklar. Die Polizei ermittelt Angeblich soll das Geld an das Rote Kreuz und an Moscheen gespendet worden sein - obwohl auf "GoFundMe" behauptet wird, dass es sich um den einzigen Spendenaufruf handle, "der direkt und nachweislich zu den Hinterbliebenen zurückzuführen ist". Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet, wolle und könne vorerst aber aus taktischen Gründen keine Details nennen, hieß es am Mittwoch auf APA-Nachfrage.