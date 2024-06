Ein 27-Jähriger ist bei einem schweren Arbeitsunfall in der Tunnelbaustelle des Semmeringbasistunnels schwer verletzt worden. Der Unfall geschah am Dienstag gegen 16.30 Uhr beim Baulos Grautschenhof auf der steirischen Seite, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Erste Erhebungen ergaben, dass ein technisches Gebrechen die Ursache gewesen sein dürfte. Der Mann wurde mittels Rettungshubschrauber in das LKH Wiener Neustadt (NÖ) geflogen. Sein Zustand ist stabil.