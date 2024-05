41-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall im Brennerbasistunnel

Ein 41-Jähriger ist Dienstagnachmittag bei einem Unfall in einem Versorgungstunnel des im Bau befindlichen Brennerbasistunnels (BBT) im Tiroler Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) getötet worden. Der Mann hatte mit einem Gabelstapler ein Metallrohr transportiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei kollidierte er aus unklarer Ursache mit einem an der südlichen Tunnelwand abgestellten Lkw. Der Arbeiter wurde aus der Fahrerkabine geschleudert und tödlich verletzt.