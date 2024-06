Deckeneinsturz in steirischer Schule: Zu dicker Putz soll Ursache sein

Nach dem Einsturz der Zimmerdecke in einer Schule im obersteirischen Bruck/Mur im Mai ist nun die Ursache klar.

Eine zu dicke Putzstärke dürfte zu einer Überbelastung der Deckenunterkonstruktion geführt haben, so die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) am Dienstag.

Weitere Deckenöffnungen sollen zeigen, wie der Verputz in restlichen Gebäude beschaffen ist, die Statik aller Räume werde geprüft.

Schulgebäude ab Herbst wieder in Betrieb

Der Schulbetrieb soll mit Schulbeginn im Herbst wieder aufgenommen werden können. Zu dem Deckeneinsturz in der BHAK/BHAS/BAfEP Bruck an der Mur war es in der Nacht auf den 23. Mai gekommen.

Verletzt wurde niemand, doch sowohl Mobiliar als auch technische Einrichtungen wurden beschädigt. Laut der BIG konnten die Nägel, mit denen der Deckenunterbau befestigt war, der erhöhten Traglast nicht standhalten.