Salzburger stürzte bei Bergtour in Obersteiermark in den Tod

Ein Salzburger ist am Sonntagnachmittag bei einem Alpinunfall in der Obersteiermark ums Leben gekommen, teilte die steirische Landespolizeidirektion am Montag mit. Der Mann war mit seiner Freundin in den Schladminger Tauern zwischen Gollinghütte und Rettingscharte (2.330 Meter Seehöhe) unterwegs gewesen. Der Mann stürzte vom Weg über Schrofengelände rund 100 Meter ab. Der Notarzt des Rettungshubschraubers C14 konnte dem Mann nicht mehr helfen.