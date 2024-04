Klimaaktivisten wollten das Rechbergrennen ausbremsen

Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" verzögerten am Sonntag den Start des Rechbergrennens in der Steiermark. Fünf Personen in Warnwesten hatten kurz vor dem Start um 9 Uhr in Tulwitz (Bezirk Graz-Umgebung) die Strecke des "Großen Bergpreises von Österreich" blockiert.