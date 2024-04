"Letzte Generation": Neue Wiener Protestwelle im Mai geplant

Die "Letzte Generation" plant eine neuerliche Protestwelle in Wien. Start ist am 4. Mai vor dem Parlament, dann Folgen Aktionen am 7., 8. und 10. Mai. "Sie werden über reine Verkehrsblockaden hinausgehen", sagte eine Sprecherin am Freitag der APA. Die Hauptforderung der Organisation ist weiterhin ein "Grundrecht auf Klimaschutz".