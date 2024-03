Raubversuch mit Schussabgabe am Waldesrand südlich von Graz

Zwei maskierte Unbekannte hielten einem 43-Jährigen, der sich am Waldesrand aufhielt, eine Faustfeuerwaffe an den Kopf und forderten Bargeld. Das Opfer konnte flüchten und wurde leicht verletzt. Im Zuge des Überfalls wurden auch zwei Schüsse in unbekannte Richtung abgegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Fahndung verlief negativ.