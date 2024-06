Prozess: Frau soll Baby nach der Geburt getötet haben

Die Angeklagte und der Profi-Fußballer wohnen im selben Haus und kannten einander schon acht Jahre, bevor 2022 die Beziehung enger wurde. Vor den jeweiligen Familien hielten sie Beziehung geheim. "Ich bin Christ und ihre Familie sind Muslime", so der 26-Jährige.

Schwangerschaft nicht bemerkt

Von ihrer Schwangerschaft will die Beschuldigte nichts bemerkt haben, die Ereignisse in der Nacht auf den 22. Februar 2023 überrollten sie offenbar total. Sie bekam Bauchschmerzen und gebar neben ihrem Bett in der Wohnung ihrer Eltern ganz allein einen Buben. "Was weiter geschah, weiß nur sie selbst", sagte Staatsanwältin Sabrina Berger. Laut Obduktion erlitt das Baby mehrere Verletzungen auf.