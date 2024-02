20 Jahre Haft für Polizistenmord: Staatsanwalt pocht auf "lebenslang"

Am Dienstag wurde der Steirer am Straflandesgericht Leoben wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt, nicht rechtskräftig. Nun steht fest, dass der Fall am Oberlandesgericht Graz beendet wird: Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Strafausmaß berufen.

"Leg' mir die Handschellen an, ich hab' den Chef erschossen." Dann half der 46-Jährige auch einem Kollegen noch, die Handfesseln zu schließen: Der Polizist erschoss vor einem Jahr seinen Kommandanten in dessen Büro der Polizeiinspektion Trieben, wusch sich die Hände und ließ sich von einem Kollegen, der Ohrenzeuge war, festnehmen.

Der Anklagebehörde hat lebenslange Haft gefordert und bleibt dabei: Es könne keine andere Strafe geben, betonte der Staatsanwaltschaft schon bei seinem Eröffnungsplädoyer am Dienstag.

Berufung eingelegt

Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der Kleinen Zeitung, wonach gegen das Ausmaß Berufung eingelegt wurde. Die Milderungsgründe - so war der Angeklagte von Beginn an geständig und ist unbescholten - seien in diesem Fall "anders zu gewichten", hieß es.