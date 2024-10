Polizei-Verfolgungsjagd in die Südsteiermark endete in Maisacker

Eine wilde Verfolgungsjagd zwischen einem 28-jährigen Pkw-Lenker und mehreren Polizeistreifen hat sich am Dienstagabend in der Steiermark abgespielt.

Die Beamten wollten das Auto in Graz aufhalten, doch der Fahrer gab einfach Gas und fuhr immer weiter.

Schließlich landete der Wagen in einem Acker und der Mann flüchtete zu Fuß. Stunden später wurde er entdeckt und festgenommen. Das Auto war gestohlen, außerdem befand sich eine größere Menge Drogen darin, so die Polizei.

Auffällige Fahrweise

Die Verfolgungsjagd begann gegen 21.30 Uhr in der Alten Poststraße in Graz. Einer Polizeistreife fiel ein silberner Pkw wegen der unsicheren und auffälligen Fahrweise auf. Doch der Lenker reagierte nicht auf die Anhalteaufforderung, sondern fuhr einfach weiter. Er beschleunigte und raste Richtung Süden, gefolgt von mehreren Polizeistreifen. Über Raaba, Grambach und Mellach flüchtete der 28-Jährige bis Allerheiligen bei Wildon, wo er in einem Maisfeld landete.