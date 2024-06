Polizist erschoss Kommandanten: Strafe auf lebenslang erhöht

Dem Staatsanwalt in Leoben war das Urteil des Erstgerichts - 20 Jahre Haft - zu milde, er legte nach dem Prozess im Februar Berufung gegen die Strafhöhe ein.

Denn "er hat ihm keine Chance gelassen", sagte er über den Angeklagten, der seinen Chef erschossen hat. "Er hat ihn kaltblütig und brutal hingerichtet." Somit lägen keinerlei Milderungsgründe vor, betonte der Staatsanwalt und ging in Berufung.

Der Polizist hatte im Februar 2023 in der Polizeiinspektion Trieben in der Obersteiermark vier Mal auf seinen Kommandanten gefeuert und sich danach von einem Kollegen festnehmen lassen: "Leg mir die Handschellen an, ich hab' den Chef erschossen."

Das Oberlandesgericht Graz folgte nun am Mittwoch der Auffassung des Anklägers und erhöhte die Freiheitsstrafe auf lebenslang.