Jener 17-Jährige, der im April auf ein älteres Ehepaar in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) eingestochen und den Mann damit getötet hatte, hat laut dem nun vorliegenden kinder- und jugendpsychiatrischen Gutachten eine psychische Störung. Die Untersuchungshaft wurde daher vor wenigen Tagen in eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum umgewandelt, sagte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.

Der Jugendliche wartet nun also in dem Zentrum auf eine mögliche Anklage und den Prozess. Das Ermittlungsverfahren ist aber laut Kroschl noch nicht abgeschlossen. Der Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft liege noch nicht vor. Laut dem Gutachten hat der Bursche zwar eine psychische Störung, er war zum Tatzeitpunkt allerdings sehr wohl zurechnungsfähig.