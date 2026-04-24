Steirer (84) erstochen: U-Haft über 17-Jährigen verhängt

Ein junger Mann, gerade einmal 17 Jahre alt, packt Hammer und Messer in die Tasche, schlägt ein Fenster kaputt und steigt in ein Haus ein. Das Motiv ist verstörend Dort soll er im Schlafzimmer, so gesteht der Steirer, auf ein Ehepaar eingestochen haben: Ein 84-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Mittwoch in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) getötet, seine Frau (80) überlebte schwer verletzt. Das Motiv des Verdächtigen ist verstörend: „Mordlust.“ Das habe der 17-Jährige selbst gegenüber den Ermittlern angegeben, wie die Polizei bekannt gab. Am Freitag wurde die Untersuchungshaft über den Steirer verhängt.

Beim sogenannten Pflichtverhör Freitagvormittag sei der Verdächtige bei dem Geständnis geblieben, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft Graz. Kannte das Ehepaar nicht Der Jugendliche, der aus dem Ort stammt, sagte bereits am Donnerstag laut Polizei, er habe das Ehepaar nicht gekannt: Ihr Haus habe er „der Optik wegen“ ausgewählt, da sie vermuten ließ, dass dort ältere Personen leben würden. Von ihnen habe er „wenig Gegenwehr“ erwartet.

Die Ermittlungen sind trotz des Geständnisses nicht abgeschlossen, es laufen Befragungen im Umfeld sowohl des mutmaßlichen Täters als auch der Opfer. Eine Frage der Zurechnungsfähigkeit Der Jugendliche ist bisher strafrechtlich nicht aufgefallen, machte eine Lehre. Eine Gerichtsmedizinerin wurde am Freitag bestellt, demnächst wird auch ein Gerichtssachverständiger aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie hinzugezogen. Dabei geht es auch darum, etwaige Psychosen auszuschließen und die Zurechnungsfähigkeit zu klären; eine Begutachtung, die ihre Zeit braucht.